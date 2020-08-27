Kula İYİ Parti’den sosyal sorumluluk projesi
KULA İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI, COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİR OKULA DEZENFEKTAN STANDI HEDİYE EDEREK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞLATTI.
Kula İYİ Parti İlçe Başkanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir okula dezenfektan standı hediye ederek sosyal sorumluluk projesi başlattı.
İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, Covid-19 ile mücadele kapsamında Rafet Üçelli İlkokuluna dezenfektan standı hediye etti. Teşkilat Başkanı Özkan Akkaş ile birlikte okul müdürü Celal Harmandalı’yı ziyaret ederek dezenfektan standını hediye eden Başkan Yurt, öğrencilerin sağlığı için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını söyledi. Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini sözlerine ekleyen Başkan Yurt, “Dünya zor bir süreçten geçiyor. İçinde bulunmuş olduğumuz bir pandemi dönemindeyiz. Ülke olarak bu süreci birlik ve beraberlik içinde atlatmalıyız. Uzun zaman okullarımız kapalı kaldı. Şimdi Allah’ın izniyle okullarımız açılacak ve eğitim yeniden başlayacak. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Onların sağlığı için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bizde İYİ Parti Teşkilatı olarak bu süreçte bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istedik. Bu kapsamda çocukluğumun geçtiği, ilk öğretimimi tamamladığım Rafet Üçelli İlkokulu’na dezenfektan standı hediye ettik. Tedbirlere sıkı bir şekilde uyarak bu süreci atlatmayı Rabbim bizlere nasip eylesin.” dedi.
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