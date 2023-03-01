Kula İtfaiye Amirliğinden okulda yangın tatbikatı

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, Sivil Savunma Günü dolayısıyla Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yangın tatbikatı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince okul bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateşin söndürülmesi, öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra okul içerisinden öğrenci tahliyesi ve kurtarma çalışması yapıldı. Tatbikat hakkında bilgi veren itfaiye ekipleri, okullardan gelen talepler istikametinde tatbikatla eğitim verdiklerini ifade ettiler. Önceden alınan önlemlerin can ve mal kaybını en aza indirdiğini anlatan itfaiye ekipleri, okullarda verilen eğitimlerin önemli olduğunu dile getirerek, sadece yangın konusunda değil, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem örnek gösterilerek acil durumlarda alınabilecek önlemler öğrencilere anlatıldı.

Tatbikatı takip eden Kaymakam Birkan Tatlısöz, İtfaiye Amiri Vehbi Koç’a anlatımından dolayı teşekkür ederek, her türlü afete daima hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.