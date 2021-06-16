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Kula İlçe Jandarmadan ’Jandarma ve Çocuklar El Ele’ projesi

Manisa’nın Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan “Jandarma ve Çocuklar El Ele” projesi kapsamında jandarma ve çocuklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla etkinlikler düzenlendi.

MANİSA 16.06.2021, 15:52
Kula İlçe Jandarmadan ’Jandarma ve Çocuklar El Ele’ projesi

Manisa’nın Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan “Jandarma ve Çocuklar El Ele” projesi kapsamında jandarma ve çocuklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından “Jandarma ve Çocuklar El Ele” projesi hazırlandı. Gökçeören ve Esenyazı ilkokullarında düzenlenen etkinliklerde “Çocuklar için Temel Güvenlik ve Temel Trafik Kuralları” konusunda seminer düzenlendi. Video konferans ve boyama oyunlarıyla verilen seminerlerde çocuklar ile jandarma arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi.
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