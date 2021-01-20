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Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan çevrimiçi trafik eğitimi
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sandal İlkokulu Müdürlüğü işbirliği ile, trafik ekipleri tarafından öğrenciler EBA ve Zoom programları üzerinden çevrimiçi trafik eğitimi verildi.
MANİSA 20.01.2021, 11:24
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Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sandal İlkokulu Müdürlüğü işbirliği ile, trafik ekipleri tarafından öğrenciler EBA ve Zoom programları üzerinden çevrimiçi trafik eğitimi verildi.Kula’da İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sandal İlkokulu Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde, ilkokul öğrencilere çevrimiçi trafik eğitimi verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Bayır tarafından canlı bağlantı programları ile 3 öğretmen ve 36 öğrenciye pandemi döneminde dikkat edilecek hususlar, trafik kuralları, trafikte görme görülme, taya geçidinin kullanımı, güvenli oyun alanları, emniyet kemeri kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk ile kuralların sadece araç sürücüleri için konulmadığı anlatılarak kurallara uymanın önemine vurgu yapıldı. Öğrenciler soru cevap yöntemiyle derse katılım sağladı. Jandarmanın çevrimiçi trafik eğitimlerinin devam edeceğini belirtildi.