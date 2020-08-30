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Kula, film setlerine doğal plato olmaya devam ediyor

TARİHİ VE TURİSTİK YAPILARI İLE YILDA ON BİNLERCE TURİST AĞIRLAYAN MANİSA’NIN KULA İLÇESİ, FİLM SETLERİNE DOĞAL PLATO OLMAYA DEVAM EDİYOR. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KULA’DA BAŞLAYAN SİNEMA FİLMİNİN ÇEKİMLERİ İSE SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

MANİSA 30.08.2020, 17:09
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Kula, film setlerine doğal plato olmaya devam ediyor

Tarihi ve turistik yapıları ile yılda on binlerce turist ağırlayan Manisa’nın Kula ilçesi, film setlerine doğal plato olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kula’da başlayan sinema filminin çekimleri ise son hızıyla devam ediyor.

Manisa’nın Kula ilçesinde 8 Ağustos tarihinde başlayan ve yapımcısı Halit Arabacı’nın olduğu, yönetmenliğini ise Müslim Şahin’in yaptığı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli 1920’li yılları anlatan "Muallim" sinema filminin çekimleri aralıksız devam ediyor. Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Kerim Yağcı, Levent Sülün, Engin Yüksel ve Halit Karaata gibi birçok projede isim yapmış ünlülerin yer aldığı sinema filminin çekimleri 07 Eylül tarihinde sona ermesi planlanıyor. Geçmiş yıllarda ’Vurun Kahpeye’, ’Taş Mektep’, ’Tutku’, ’Kula’da 3 gün’ gibi onlarca filme ev sahipliği yapan Kula’da çekilen ‘Muallim’ sinema filminde birçok Kulalı vatandaş da rol alıyor.

1920’li yılların öğretmen ve öğretici geçmişini anlatan film, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne vizyona yetiştirmeyi planladıklarını dile getiren Uygulayıcı Yapımcı Hakan Yıldız, Kula’nın tarihi ve turistik yapıları arasında çekimlere devam ettiklerini söyledi. Kula’ya hayran kaldıklarını da sözlerine ekleyen Yıldız, “Biz günlerce, haftalarca kilometrelerce yol yaptık. Kula’nın tarihi dokusu, insanları ve geçmişine hayran kaldık. ‘Muallim’ film setimiz kazasız belasız devam ediyor. Yaklaşık 2 buçuk aydır Kula’dayım ve bizden desteklerini esirgemeyen Kula Kaymakamı sayın Kemal Duru ile Kula Belediye başkanı sayın Hüseyin Tosun’a ve bu güzel ilçenin şirin insanlarına çok çok teşekkür ediyorum. 7 Eylül tarihinde çekimlerini tamamlamayı planladığımız sinema filmimizi, 24 Kasım Öğretmenler gününde vizyona yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kula’nın tarihi yapılarının tanıtımına destek olacak olan bu filmimizde Kulalı vatandaşlarımıza rol vermekten de ayrıca keyif duyuyoruz.” diye konuştu.

Ayrıca Kula’nın tanıtımı için çektiği belgesel ile Türkiye’de derece yapan ve Kula’nın tanıtımında büyük çaba harcayan Cihad Kıtır da, hem yapımcı Hakan Yıldız’ın ekibinde görev alıyor, hem de karakter oyunculuğu yapıyor.

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