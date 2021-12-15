Kula Devlet Hastanesi’nin yeni müdürü Erdinç Erol göreve başladı

Kula Devlet Hastanesi’nin bir süredir boş olan İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine, 3 yıl hastanede idarecilik yapan Erdinç Erol getirildi. Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, göreve başlayan Erol’u ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Kula Devlet Hastanesi’nin bir süredir boş olan İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine, 2006-2009 yılları arasında Kula Devlet Hastanesi’nde idarecilik yapan Erdinç Erol getirildi. 2009 yılından bu yana Salihli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden kurucu müdür olarak görev yapan Erol, 11 yıl sonra memleketi Kula’da yeniden görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül de, göreve başlayan yeni müdür Erol’u ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. İdarecilik anlamında tecrübeli bir isim ile görev yapacaklarını dile getiren Başhekim Sarıgül, Erol’a hayırlı olsun dileklerini iletti.