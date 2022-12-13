Kula Devlet Hastanesi’nden muayene olacak vatandaşlara randevu uyarısı

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, randevu almadan poliklinik hizmeti almak isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturmasından dolayı vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yada Alo 182’üzerinden randevu alarak sağlık hizmetinden faydalanması gerektiğini dile getirdi.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, hastaneye randevu almadan muayene olmaya gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ve buna bağlı olarak aksayan sağlık hizmetinin giderilebilmesi için açıklama yaptı. Hastanede hizmet veren doktorların tamamının randevu sistemiyle de çalıştığını dile getiren Başhekim Sarıgül, sabahın erken saatlerinde hastaneye gelerek sıra alan ve uzun süre bekleyen vatandaşların da mağdur olmaması açısından vatandaşların MHRS ya da 182 üzerinden muayene olmak istediği gün ve saate randevu alıp sağlık hizmetinden faydalanması gerektiğini söyledi. Randevu sistemiyle hem hastanede oluşan kalabalık dolayısıyla yaşanabilecek salgın ortamından korunmak, hem de daha hızlı akıcı bir şekilde sağlık hizmeti sunmak istediklerini vurgulayan Başhekim Sarıgül, hastanenin poliklinik hizmetlerinden MHRS yada Alo 182’üzerinden randevu alarak faydalanılabileceğini hatırlattı.