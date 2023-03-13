Kula derbisinde kazanan Kulaspor oldu

Manisa Süper Amatör Lig C Grubu’nda mücadele eden Kula’nın iki takımı dün karşı karşıya geldi. Kulaspor, rakibi Kula Ülküspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

2022-2023 Manisa Tuncay Erkan Sezonu Süper Amatör Lig C Grubu 15. haftasında Kula Ülküspor ile Kulaspor karşı karşıya geldi. Jeopark Stadı’nda oynanan müsabaka oldukça çekişmeli geçerken, ilk yarıda rakibi Ülküspor’a Yunus Emre’nin attığı golle üstünlük kuran Kulaspor, maçın 82. dakikasında Mertcan’ın attığı golle skoru belirledi ve ilçe derbisini 2-0 kazanmayı başardı.

Kulaspor bu galibiyetle puanını 35’e yükselterek 2. sıradaki yerini korurken, ligin son haftasında karşılaşacağı en yakın rakibi Kapancıspor’u da mağlup ederek play-Off oynamayı hedefliyor.