Kula AAT’ye sıfır atık belgesi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay Havzalarının gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakılması adına işlettiği Kula Atıksu Arıtma Tesisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevede “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde 19 atıksu arıtma tesisi işletirken 3 adet tesiste daha inşa çalışmalarına devam ediyor. İlin tamamına atıksu arıtma hizmeti vermek için çalışan MASKİ, Manisa’yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için verdiği gayretinde karşılığını alıyor. Bu çerçevesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Gediz ve Bakırçay’ı özlenen eski günlerine kavuşturmak için büyük önem verilen atıksu arıtma tesisleri başarıyla işletilirken Kula Atıksu Arıtma Tesisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde gelecek nesillere daha sağlıklı yarınlar bırakmak adına dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İdare olarak hedefimiz bütüncül bir şekilde her ilçemize atıksu arıtma tesisi kazandırmaktı. Bu çerçevesinde ilk olarak ilçe ve belde belediyelerinden devraldığımız tesisleri başarılı bir şekilde işletmeye aldık ve başarılı bir şekilde işletmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra bugüne kadar 6 adet atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Şu an Sarıgöl’deki tesisimizde artık son aşamaya geldik. Selendi ve Demirci’deki tesislerimizde çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Köprübaşı Merkeze de tesis inşa ederek, atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi bırakmayacağız. Bunun yanı sıra Yunusemre Muradiye ile Gördes Güneşli Mahallesine de atıksu arıtma tesisi kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Manisa için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”

Sıfır Atıksu Projesine de büyük önem verdiklerini belirten Çevik, “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandıklarını ifade ederek, “Artan nüfus ile paralel bir şekilde artış gösteren atıksuların arıtılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, daha temiz bir Manisa için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.