Küçük erkeklerde Manisa şampiyonu Salihli Altınordu oldu

Manisa Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonasında şampiyon Salihli Altınordu Ortaokulu oldu. Salihli’deki okulların damga vurduğu şampiyonada 2.Salihli Kudret Demir, 3.Salihli Şazimet Uysal oldu.

Küçük Erkekler Futbol İl Şampiyonası Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda gerçekleştirildi. Büyük çekişmeye sahne alan maçlar sonunda finalde 2 Salihli ekibi Altınordu ve Kudret Demir Ortaokulu karşılaştı. Rakibini 3-2 yenen Salihli Altınordu Ortaokulu, Manisa Şampiyonu oldu. Şampiyonada 2.Kudret Demir, 3.Şazimet Uysal Ortaokulu oldu.

Final maçı sonrası turnuvada dereceye giren okullara madalya ve kupaları verildi. Şampiyona birincisi Altınordu Ortaokulu’nun kupa ve madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, 2. Kudret Demir Ortaokulu’nun madalya ve kupasını İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz, 3.Şazimet Uysal Ortaokulu’nun kupa ve madalyalarını Kudret Demir Ortaokulu Müdürü Fatih Akın tarafından verildi.

Öte yandan şampiyonada dereceye giren okulların, Manisa’yı bölge şampiyonasında temsil edeceği öğrenildi.