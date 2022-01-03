Kritik maçın galibi Turgutlu Belediyespor oldu

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı sezonun en kritik maçında rakibi Bodrum Karya Kulübünü 61-59 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ilk devrenin son maçında Bodrum Karya Kulübü’nü evinde ağırlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibini 61-59 yenmeyi başardı. Aldığı galibiyetle rahat bir nefes alan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı bir günlük aranın ardından Karşıyaka Çarşı Basketbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Baştan sonra büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında Halime Vural 18 sayı ve 4 ribaund ile maçın en skorer oyuncusu olurken Yasemin Güneş 15 sayı ve 6 ribaund ile takımına önemli katkı sağlayan diğer bir isim oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve eşi Nazan Honaz ile birlikte maçı tribünden izleyerek takım oyuncuları ve teknik ekibini sezonun en kritik karşılaşmasında yalnız bırakmadı.

Oyunculardan İrem Nur bebeğe destek

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları maça ‘İrem Nur Evladımıza Umut Olalım’ yazılı pankartla çıkarak SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden İrem Nur bebeğin tedavisine destek olunması çağrısında bulundu.

Sezonun en önemli maçının galibi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı, “Maç süresince hem rakibimiz hem de biz mücadeleyi elden bırakmadık. Sahada ortaya koyduğumuz başarılı ve temposu yüksek oyun sonucunda kazanan taraf biz olduk. Sezon boyunca oynadığımız en önemli maçtan galip olarak ayrılmaktan son derece mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda da aynı hedef ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Takımımızı bu önemli ve kritik maçta yalnız bırakmayarak destek olan Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz başta olmak üzere tüm taraftarlarımıza ve sporseverlerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibini galibiyetlerinden dolayı kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Çetin Akın, “Kazandıkları bu önemli galibiyetten dolayı Kadın Basketbol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibini yürekten kutluyorum. Takımımızın kazanma isteği ve inancıyla sezonu en iyi şekilde tamamlayacağına inanıyorum” dedi.