Köylerde kullanılmayan okullar yeniden canlanıyor

’Köy yaşam merkezleri’ projesi, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla hayata geçirildi. Projede köylerde kapatılan ve artık kullanılmayan okul binaları onarılarak köylülerin hizmetine sunulacak.

Sarıgöl ve çevresinde kullanılmayan okullar, ’Köy yaşam merkezleri’ projesi dahilinde bakım ve onarımdan geçirildikten sonra düzenlenerek köy halkının hizmetine sunulacak. Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Köylerimizde kullanılmayan okulları bir şekilde eğitim kurumu veya farklı ihtiyaçlara karşılık aktif olarak kullanabilmek için, ’Köy Yaşam Merkezleri’ Projesi dahilinde yeniden açıyoruz. Kapatılan ilçemiz Güneydamları İlkokulunu da ihtiyaç doğrultusunda ana sınıfı ve Halk Eğitim Merkezinin açacağı kurs yerine dönüştürerek öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunacağız." dedi.