Köy okulları sporla tanışacak

Manisa’da hayata geçirilecek olan ’Bu Takımda Yerin Hazır’ projesinde imzalar atıldı. Manisa Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü ve Manisa İnsani Yardım Derneği arasında imzalanan projede Yuntdağı Davutlar İlköğretim Okulunun bahçesine çok amaçlı spor kompleksi yapılarak farklı branşlarda takımlar kurulacak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak için desteklediği projelerden biri olan ve Manisa İnsani Yardım Derneği adına Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Proje birimi tarafından yazılan ’Bu Takımda Yerin Hazır’ adlı proje için İnsani Yardım Derneği Manisa Şube başkanı Abdullah Oluk ve Manisa Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Tekin Güzel tarafından projenin protokol sözleşmesi imzalandı.

Projede Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı Bölgesinde bulunan Davutlar İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan alana çok amaçlı spor kompleksi yapılarak bölgedeki çocukların futbol, voleybol, basketbol gibi spor branşlarında kurs alması ve verilecek kursların sonrasında turnuvalar düzenlenmesi amaçlanıyor. İlgili spor branşlarının spor ayakkabı, forma, tişört, top ve benzeri spor malzemeleri proje bütçesinden karşılanacak. Davutlar Mahallesi başta olmak üzere Yuntdağı’ndaki diğer mahallelerde öğrenim gören öğrencilerin merkez durumunda bulunan Davutlar İlköğretim Okulundaki faaliyet alanından yararlanması sağlanacak. Ayrıca öğrenciler için İzmir Hayvanat Bahçesi, Oyuncak Müzesi gezi ve hızlı okuma ile kitap okuma etkinlikleri gibi faaliyetlerin planlandığı projenin 6 ayda tamamlanması bekleniyor.