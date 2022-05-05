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Köy köy dolaşarak okullarını tanıtıyorlar

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenleri Türkiye’de yapılmayanı yaparak, köy okullarını ziyaret edip bu okullarda görev alan öğretmen ve öğrencilere mesleki eğitimin önemi hakkında bilgi aktarımı ve okullarının tanıtımını gerçekleştirdi.

MANİSA 05.05.2022, 10:45 05.05.2022, 10:51
Köy köy dolaşarak okullarını tanıtıyorlar

Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikası haline gelen mesleki eğitim ile ilgili sunulan yeni desteklemeler hakkında öğrencilere detaylı bilgi aktarımı yapıldı. Öğretmenler, öğrencilerin mesleki eğitim ile ilgili sorularına yanıt verdi. Köy okullarının bahçesinde bir de mini sergi açan öğretmenler, okullarında tasarlanan ürünlerin tanıtımını yaparak, ilköğretim çağındaki çocukların meslek lisesini tercih etmeleri durumunda neleri başarabileceklerini de uygulamalı gösterdi. Gönüllü öğretmenler, köylerdeki öğrencilere, okullarında hazırladıkları üç boyutlu yazıcılardan elde ettikleri çeşitli ürünleri de hediye etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Zafer Kalkınma Ajansı’nın Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) çerçevesinde desteklediği Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırlamış olduğu “Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü” isimli proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Elektrik Öğretmeni Recep Ertok, Elektronik Öğretmeni Bayram Elçi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Emrah Gedik’in görev aldığı proje ile mesleki eğitim farkındalığının arttırılması amacıyla seminer, gezi ve festival gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi. Proje dahilinde bir araç tahsis edilen öğretmenler, “Mobil Mesleğim” adı verilen bu araç ile Alaşehir ilçesinin köy okullarında okuyan öğrencilere ulaştı. Öğretmenler Tepeköy Ortaokulu, Işıklar Emin Ersoy Ortaokulu, Baklacı Ortaokulu, Killik Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu ve Gümüşçay Şehit Mehmet Yalçın Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Özkan, öğretmenlerin belki de Türkiye’de yapılmayanı yaptıklarını, örnek bir projeye imza attıklarını söyledi. Bu proje içeriğinde aynı zamanda okullarındaki atölyelerin de baştan aşağı yenilendiğini vurgulayan Müdür Özkan, “Milli Eğitim Bakanlığımız Meslek Liselerinin o eski şaşalı dönemlerine dönmesi için ayrı bir gayret sarf ediyor. Biz de Bakanlığımızın direktifleri ve yönlendirmeleriyle köy okullarındaki yetenekli öğrencilerimizin okulumuzu tercih etmelerini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Köy okullarındaki öğrencilerin, tercih edecekleri okulun öğretmenlerinin ayaklarına kadar gelmesinden ve özellikle de okullarında yapılan ürünleri sergileyip anlatmasından memnun kaldığının altını çizen Özkan, önümüzdeki yıldan sonra ek sınıflar açmak durumunda kalacaklarına inandığını ifade etti.

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