Köy halkı birlik oldu mahalleye sağlık evi lojmanı kazandırdı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi sakinleri birlik olup mahallelerine sağlık evi lojmanı kazandırarak sağlık personeline teslim etti. Yardımların çoğu ölenleri için hayır yaptırmak isteyen vatandaşların bağışlarıyla toplanırken çalışma sırasında sağlık evinin de fayansları yenilendi.

Sarıgöl’ün Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Mehmet İğdeli önderliğinde başlatılan sağlık lojmanı tamamlanarak Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

"Birlik beraberlikle yapıldı"

Sarıgöl Çavuşlar Mahalle Muhtarı Mehmet İğdeli sağlık evi lojmanında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Çavuşlar Mahallesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir çalışmayı tamamladık. Sağlık evimizin eksiği olan lojmanı mahalle olarak karşıladık. Kimileri ölenleri için yapacakları hayırları sağlık lojmanı için bağışladı. Kimileri de para yardımında bulundu. Sağlık lojmanımızın yapımında ayrıca mahalle dışından da hayırseverler yardımda bulunarak destek verdi. 68 metrekarelik bir alanda yaptırdığımız sağlık lojmanı için 22 hayırseverimiz destek verdi."