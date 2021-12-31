Koronadan vefat eden 43 yıllık başkan unutulmadı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 43 yıl boyunca Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevindeyken yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede geçen sene hayatını kaybeden Halil Gündüz Karaoğlan, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Karaoğlan için mevlit okutulurken 2 bin kişilik de kavurmalı pilav dağıtıldı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında korona virüse yenik düşen Alaşehir Esnaf ve Sanatkarla Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gündüz Karaoğlan, ölümünün yıl dönümünde mevlit okutularak ve kavurmalı pilav dağıtılarak anıldı. Alaşehir Pazar Camii’nde cuma namazından sora dağıtılan ikrama yüzlerce vatandaş katılırken, 7 kazan pilav dağıtıldı. Anma yıldönümüne Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, Lokantacılar Odası Başkanı Yaşar Çataldere ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Fatih Çataldere, "Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eski başkanımız Gündüz Karaoğlan ve ebediyete intikal eden esnaflarımız için okutmuş olduğumuz mevlidi şerif ve pilav hayrımız hayırlı olsun. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz, hayrımızı Allah kabul etsin." dedi.

Korona virüsten hayatını kaybetmişti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 43 yıl boyunca Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevinde bulunan Halil Gündüz Karaoğlan geçtiğimiz yıl yakalandığı korona virüs sebebiyle 26 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Alaşehir’de 43 yıl aralıksız olarak Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını sürdüren 2 çocuk babası 80 yaşındaki Halil Gündüz Karaoğlan tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Gündüz Karaoğlan 43 yıllık başkanlığı süresince başta sağlık, eğitim alanları olmak üzere değişik alanlarda yaptığı yardımlar ve bıraktığı eserlerle tanınıyordu.