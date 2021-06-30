Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eğitimciye anma töreni

Geçtiğimiz yıl aralık ayında görevi başındayken korona virüse yenik düşen İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, kabri başında anıldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde geçtiğimiz yılın aralık ayında görevi başındayken yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayata gözlerini yuman İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, düzenlenen törenle kabri başında anıldı. Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, okul müdürleri, öğretmenler, Sümen’in aile yakınları ve mesai arkadaşlarının katıldığı anma programında, Sümen’in kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar okundu. Programda kısa bir konuşma yapan Kaymakam Kemal Duru, uzun bir süre görev yaptıkları Adem Sümen’i kaybetmenin acısını hala yaşadıklarını dile getirerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İlçe Mezarlığı’nda düzenlenen anma programının ardından Yunus Emre ve Şetir Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda Adem Sümen hayrına lokma hayrı yapıldı.