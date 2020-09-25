Körez HİS göletleri bakıma alındı

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Çalışmaları yakından takip eden Körez Mahalle Muhtarı Hikmet Dönmez, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvansal üretim yapan vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca mevcut göletlerde bakım çalışmaları yapılarak, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanması hedefleniyor. Bu kapsamda Kula’ya bağlı Körez Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu Göletlerinde bakım, temizlik ve onarım çalışmaları başladı. Mevcut göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması, su tutma kapasitelerinin azalması ve onarım ihtiyaçları nedeniyle, mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçilerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince arazide etüt çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda gölette temizlik ve onarım ihtiyacı olduğu tespit edildi. Yapılan etütler neticesinde oluşturulan iş programı dahilinde Hayvan İçme Suyu Göletlerinin temizlenmesi ve büyütülmesi için gerekli çalışmalara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlanıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü çalışması sonrası mevcut göletler, üreticiler için daha verimli hale getirilecek.