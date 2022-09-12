Köprübaşı’na 200 metrelik içme suyu hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Kulalı Mahallesinde bin 200 metre içme suyu hattı döşedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yürüttüğü altyapı yatırımları ile yılların sıkıntılarına birer birer son veriyor. Bu çerçevesinde, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Köprübaşı’nın Kulalı Mahallesinde de altyapı çalışması yapıldı. Mahallede ekonomik ömrünü tamamlayan bin 200 metre içme suyu hattı yenilendi. Mahallenin güzelliğine güzellik katacak 5 bin metrekarelik üstyapı çalışmasına da kısa süre içerisinde başlanacağı belirtildi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Aydoğdu, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “MASKİ’nin hizmetlerinden ve mahallemize göstermiş olduğu ilgiden ötürü çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, çalışkan, dürüst bir insan ve halka hizmet için çalışıyor. Yapılan hizmetlerle vatandaşın mağduriyetleri gideriliyor. Başkanımıza hizmet aşkından dolayı teşekkür ediyoruz ve kendisini çok seviyoruz. Başkanımıza gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.