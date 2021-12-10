Köprübaşılı üreticiye 1100 meyve fidanı dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 100 üreticiye 100 bin adet fidan müjdesinin ardından Köprübaşılı üreticilere toplam 1100 adet ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında, Köprübaşılı 12 üreticiye toplam 1100 adet ceviz ve badem fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin, Büyükşehir yetkilileri ve üreticiler katıldı. Yüzde 75’i Büyükşehir Belediyesi hibesiyle 3 üreticiye 270 adet badem fidanı ve 9 üreticiye de 830 adet ceviz fidanı olmak üzere toplam 1100 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticilere ürünlerinin bol ve bereketli olmasını diledi.

Köprübaşılı üreticilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Daire Başkanı Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde sürdürdükleri proje hakkında bilgiler de veren Usta, “Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz doğrultusunda bugüne kadar 2 bin 575 çiftçimize toplam 242 bin 847 adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün müjdesini verdiği 1000 üreticimize toplam 100 bin adet meyve fidanı dağıtımını da sürdürüyoruz. Yıl bitmeden fidanlarımızı üreticilerimize ulaştırmış olacağız” diye konuştu.