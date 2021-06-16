banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan'dan özür diledi!
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan'dan özür diledi!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

MANİSA 16.06.2021, 17:46
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ilgınköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. (43) yönetimindeki 45 KA 2922 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ali S. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Ali S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli noktalarında kırıklar olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ali S. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı az bulutlu
banner493