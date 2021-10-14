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Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

MANİSA 14.10.2021, 11:34
Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Salihli yönünden, Ahmetli yönüne gitmekte olan Ö.T.(23) idaresindeki 45 RM 065 plakalı araç, Anlara-İzmir E96 Karayolu Sart Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan D.E.Y.(21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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