Komisyon üyelerinden Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesislerine tam not

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Şehzadeler Belediyesi komisyon üyeleriyle birlikte Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesislerinde ayrıntılı olarak incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Şehzadeler Belediyesi komisyon üyeleriyle birlikte Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkezde 80 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri’nde (AAT) incelemelerde bulundu. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve MASKİ yetkilileri tarafından komisyon üyelerine atıksuyun dönüşüm süreci ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Öte yandan tesisteki atıksu giriş ünitesinden, havalandırma havuzlarından Sürekli Atıksu İzleme Sistemine (SAİS) kadar arıtım süreci detaylı olarak anlatıldı. Çıkış suyundan numune alınarak giriş ve çıkış suyu arasındaki fark gösterilerek, laboratuvarda yapılan çalışmalar ve SCADA sistemi üzerinden yapılan iş takibi hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. İnceleme programının son bölümünde ise atık suyun dönüşüm süreciyle ilgili komisyon üyelerine detaylı sunum yapıldı. Komisyon üyeleri çevreci tesisin başarılı bir şekilde işletilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Büyükşehir yasasının getirdiği en önemli hizmet çevreye yapılan yatırımdır. Bizler de çocuklarımıza temiz yarınlar bırakmak adına Manisa genelinde çevre dostu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gediz’in ve mevcut ekilebilir alanların kirlenmemesi adına atık suları sağlıklı biçimde arıtmak ve deşarj etmek için hayata geçirdiğimiz bu önemli tesisimizde çalışmalarımız başarılı bir şekilde sürüyor. Bugün de komisyon üyesi arkadaşlarımızı merkez arıtma tesisimizi gezdirdik. Evsel atık suların bir gün içerisinde işlenerek nasıl sulama suyu haline dönüştüğünü detaylandırdık. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Manisa Atıksu Arıtma Tesisleri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde, Manisa Merkez için 4 yıl önce 80 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edildiğine vurgu yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Merkezin hem doğu kollektöründen hem de batı kollektöründen gelen atık suları bu tesiste arıtılıp içme suyu temizliğinde Gediz Nehrine deşarj ediyoruz. Yani bir anlamda Gediz’in kirliliğindeki Manisa payını en alt seviyelerine taşımış oluyoruz. Bugün de bu tecrübelerimizi değerli komisyon üyelerimizle paylaştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çevreci yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.