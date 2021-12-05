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Kocaiskan Mahallesi’ni tarımsal sulamada rahatlatacak çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Kocaiskan Mahallesinde tarımsal sulama havuzu yapım işini başlattı.

MANİSA 05.12.2021, 17:24
Kocaiskan Mahallesi’ni tarımsal sulamada rahatlatacak çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Kocaiskan Mahallesinde tarımsal sulama havuzu yapım işini başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Kocaiskan Mahalle Muhtarı Celal Yıldız ile birlikte tarımsal sulama havuzu yapım çalışmalarını inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Kocaiskan Mahallesinde vatandaşlarımız geçimini çiftçilikle sağlamaya çalışıyorlar. Malum artık gündem su, kuraklık ve iklim değişikliği. Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yönde yoğun faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Buradaki kısıtlı da olsa küçük su kaynaklarını değerlendirebilmek, çiftçimizin hizmetine sunabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Kocaiskan Mahallemizdeki tarımsal sulama havuzumuzda şu anda beton dökülüyor. Bu havuzumuzda 140 tona yakın su biriktireceğiz. Havuzda biriktirdiğimiz suyu, alt kotta gördüğümüz bu arazileri sulu tarıma çevirebilmek ve çiftçimizin gelir düzeyine, ekonomisine nisbeten katkı sağlamak üzere yaptığımız çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda bitirip, önümüzdeki sulama sezonuna yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Tarımsal alanlarda kalkınmayı hedeflediklerini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla, kırsal hizmetlerimize devam ediyoruz. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafından hazırlanan 5 ilçedeki sulama projelerinin ihalesini geçtiğimiz ay yapıp, yer teslimini gerçekleştirmiştik. Bugünde Kocaiskan’daki tarımsal sulama havuzunu incelemeye geldik. Buradaki tarımsal sulama havuzu ile mahalledeki tarım arazileri sulanacak. Vatandaşlarımız, bu tesisten faydalanacak" dedi.

Boşa akan suyun değerlendirildiğini söyleyen Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, “Muhtarımız mahallede boşa akan bir su var, bu suyu değerlendirelim vatandaşlarımız faydalansın diye bize dilekçe iletti. Çalışmalar başladı. Vatandaşlarımız memnun. 40’a yakın çiftçinin buradan faydalanacağını, biber ve salatalık ekiminde, meyve yetiştiriciliğinde kullanacaklarını biliyoruz. Tesisi ilçemize kazandıran Başkanımız Cengiz Ergün’e, Daire Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle çiftçilerinin faydalanabileceği bir çalışma olduğunu belirten Kocaiskan Mahalle Muhtarı Celal Yıldız, “Yaklaşık 35-40 çiftçimiz, buradaki sudan yararlanacak. Burada günde birer kişi sırayla tarlasını suluyordu. Bu havuzla günde 8-10 kişi tarlasını sulayabilecek. Tarımsal sulama havuzunu mahallemize kazandıran başta Cengiz Ergün Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakini Mehmet Çay ise, “Kocaiskan’ın böyle bir hizmete ihtiyacı vardı. Mahallemizde boşa akan bir su vardı. Bu suyu vatandaşlar, kullanmak istediklerinde kendi aralarında bir tartışma çıkıyordu. Artık bu tartışmaların önüne geçilecek. Mahallemizde biber ekiliyor, silajlık mısır ekiliyor. Biriken suyu aynı anda birçok çiftçimiz kullanabilecek. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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