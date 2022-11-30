Kızılay’dan ’Kadına şiddet ve çocuk istismarına hayır’ konferansı

Türk Kızılay Alaşehir Derneği ’Kadına şiddet ve çocuk istismarına hayır’ Konferansı düzenledi.

Alaşehir Şehit Efkan Kız Meslek Lisesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansa Psikolojik Aile Danışmanı Şeküre Bardak Karagöz, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Özge Yıldızel Eğitmen Nurten Palaz konuşmacı olarak katıldı. Psikolojik Aile Danışmanı Şeküre Bardak Karagöz, kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk istismarı konularında bilgiler verirken, "Onlar birer çiçektir, asla incitilmez." dedi. Nurten Palaz ise ilkyardım konusunda eğitim verdi.

Komiser yardımcısı Özge Yıldızel de KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Her kadının bu uygulamayı telefonuna indirmesini isteyen Yıldızel, "Herhangi bir şiddet veya olumsuz bir durumda, bu uygulamadan güvenlik birimlerine ulaşabilirsiniz. Güvenlik birimleri en kısa sürede size ulaşacaktır." diye konuştu. Türk Kızılay Alaşehir Derneği Başkanı Nedim Yamak ise şunları söyledi: "Kızılay’ın eğitim, kültür ve sosyal eğitim etkinlikleri çerçevesinde kadına şiddet ve çocuk istismarı hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla konferans düzenledik. Bu tür sosyal etkinlikler devam edecektir."

Konferansa Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.