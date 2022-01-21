Kızılay’da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi 60 öğrenciye bot desteğinde bulunuldu.

Türk Kızılayı ihtiyaç sahibi öğrencileri soğuk kış günlerinde desteksiz bırakmadı. Kızılay ekipleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sarıgöl’deki çeşitli okullarda eğitim gören 60 öğrenciye bot desteğinde bulunuldu. Öğrencilere aynı zamanda karne sevinci yaşattıklarını belirten Türk Kızılayı Sarıgöl Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak önceden belirlenen altmış dar gelirli öğrencilerimizi kışlık bot dağıttık. Öğrenciler hem karne hem de bot sevincini bir arada yaşadılar" dedi.

Öğrencilerin bot dağıtımına Sarıgöl ilçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Kızılay Şube Müdürü Yusuf Tüfekçi ve okul müdürleri katıldı.