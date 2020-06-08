Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
368.613
DOLAR
6.7703
STERLİN
8.5985
EURO
7.6449
Boş bulduğu tramvayda zumba yaptı
Tramvayda zumba yaptı
Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi
TEM otoyolu kilitlendi
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
"Sarı altın" hasadı başladı
"Sarı altın" hasadı başladı

Kızılay yardımlara devam ediyor

ALAŞEHİR KIZILAY DERNEĞİ BAŞKANI ARİF GÜNAY (ORTADAKİ), GÖNÜLLÜ GENÇLERLE BİRLİKTE CADDE CADDE, SOKAK SOKAK DOLAŞARAK, ESNAFLARA VE VATANDAŞLARA MASKE DAĞITIMLARINI SÜRDÜRDÜ.

Kızılay yardımlara devam ediyor

ALAŞEHİR KIZILAY DERNEĞİ BAŞKANI ARİF GÜNAY (ORTADAKİ), GÖNÜLLÜ GENÇLERLE BİRLİKTE CADDE CADDE, SOKAK SOKAK DOLAŞARAK, ESNAFLARA VE VATANDAŞLARA MASKE DAĞITIMLARINI SÜRDÜRDÜ.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:21
4 Okunma
Kızılay yardımlara devam ediyor

Alaşehir Kızılay Derneği yardımlarına devam ederken ilçe merkezinde de gönüllü gençleriyle birlikte vatandaş ve esnaflara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Dünya çapında yaşanan ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını nedeniyle başladığı maske dağıtımına aralıksız olarak devam eden Kızılay, Alaşehir’de de yardımlarına devam ediyor. Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, gönüllü gençlerle birlikte cadde cadde, sokak sokak dolaşarak, esnaflara ve vatandaşlara maske dağıtımlarını sürdürdü.

Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Alaşehir’de korona virüs salgınının başlamasıyla hastaneler önüne triaj çadırları kurduk. Resmi ve özel kurumlara maske dağıtımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelere 250 çift ayakkabı, 300 kişiye nakdi para yardımı ve 700 paket gıda dağıtımı yaptık. Kızılay Derneği olarak gönüllü kardeşlerimizle birlikte dağıtımlarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Her gün cadde cadde gezerek ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyoruz. Yardımlarımız aralıksız olarak sürecek." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası poligon faaliyetlerine yeniden başladı
Uluslararası poligon faaliyetlerine yeniden başladı
Demirci’de yılların sorunları büyükşehirle çözüme kavuşuyor
Demirci’de yılların sorunları büyükşehirle çözüme kavuşuyor
Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi
Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi
Demirci’de asfalt çalışmaları başladı
Demirci’de asfalt çalışmaları başladı
Manisa TSO’da ’Sınai Mülkiyet Hakları’ eğitimi düzenlendi
Manisa TSO’da ’Sınai Mülkiyet Hakları’ eğitimi düzenlendi
Akhisar Belediyesinden ücretsiz diyetisyen hizmeti
Akhisar Belediyesinden ücretsiz diyetisyen hizmeti
Zabıtadan sosyal mesafe denetimi
Zabıtadan sosyal mesafe denetimi
Turgutlu Kent Müzesi yeniden açıldı
Turgutlu Kent Müzesi yeniden açıldı
Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev
Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev
Manisa’daki kültür turizmini canlandırmak için çalışacaklar
Manisa’daki kültür turizmini canlandırmak için çalışacaklar
Manisa’daki spor yatırımları görüşüldü
Manisa’daki spor yatırımları görüşüldü
LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler
LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler
Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı
Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı
Hava değişimi bağlarda stres kaybına yol açtı
Toplu taşımada dezenfeksiyon sürüyor
Toplu taşımada dezenfeksiyon sürüyor
Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar
Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar
Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi
Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi
Akhisar Belediyesinden kahvehanelere tam destek
Akhisar Belediyesinden kahvehanelere tam destek
Başkan Dutlulu, Sathi Kaplama Tesisi’nin müjdesini verdi
Başkan Dutlulu, Sathi Kaplama Tesisi’nin müjdesini verdi
Akhisar’da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti
Akhisar’da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim