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Kızılay Ramazan’da yardımlarıyla binlerce insana el uzattı

SALGIN DÖNEMİNDE ARTIRDIĞI YARDIMLARINI RAMAZAN YARDIMLARIYLA ÜST SEVİYELERE ÇIKARAN TÜRK KIZILAY MANİSA ŞUBESİ, BİNLERCE İNSANA YARDIM ELİ UZATTI.

Kızılay Ramazan’da yardımlarıyla binlerce insana el uzattı

SALGIN DÖNEMİNDE ARTIRDIĞI YARDIMLARINI RAMAZAN YARDIMLARIYLA ÜST SEVİYELERE ÇIKARAN TÜRK KIZILAY MANİSA ŞUBESİ, BİNLERCE İNSANA YARDIM ELİ UZATTI.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:36
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Kızılay Ramazan’da yardımlarıyla binlerce insana el uzattı

Salgın döneminde artırdığı yardımlarını Ramazan yardımlarıyla üst seviyelere çıkaran Türk Kızılay Manisa Şubesi, binlerce insana yardım eli uzattı.

Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, “Türk Kızılay Manisa Şube olarak, Covid 19 ve Ramazan Ayı faaliyetleri kapsamında bu zamana kadar 3 bin 600 haneye erzak kolisi ile 7 bin 200 adet kıyma ve kuşbaşı kavurma verdik. Ülkemizde etkisini göstermeye başlayan Covid-19 salgını ve bu salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık toplu iftar yemeği organizasyonlarının yapılması olanaksız hale gelmiştir. Fakat ihtiyaç sahibi kişilerin bu konuda mağduriyet yaşamaması amacıyla bu yıl iftar yemeklerinin önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin ikamet ettikleri yerlere ulaştırılması şekli ile 8 bin 500 kişiye iftarlıklarını ulaştırdık. Ayrıca Covid 19 önemleri kapsamında yurtdışından Manisa’ya gelerek KYK yurtlarında misafir edilen ABD ve Etiyopya’dan gelen 318 kişi ile Cezayir’den gelen 299 kişi, Ukrayna’dan gelen 298 kişi ve Katar’dan gelen 292 kişiye Türk Kızılay tarafından sabah-öğlen ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 5 bin adet ekmek, 5 bin adet boyama kitabı ve 5 bin adet bayrak dağıtımı yaptık. Ramazan ayı boyunca ilimizin birçok mahallesinde vatandaşlarımıza 9 bin 500 adet ekmek/pide, 2 bin 100 maske ve 660 dezenfektan ikramında bulunduk." dedi.

Gerek pandeminin mağdur ettiği insanlara, gerekse Ramazan ayında yardıma ihtiyacı olanlara bağışçılarının desteği ile el uzattıklarını anlatan Keresteci, "Kızılaycı gece gündüz çalıştı, çalınmadık kapı bırakmadı. İhtiyaç sahiplerine ulaşmamızda bize destek olan hayırseverlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar sayesinde sofraların bereketi arttı. Bayramı bayram etmek için elimizden gelenin fazlasını yaptık. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi hala geçmiş değil. Yardım ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Tüm milletimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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