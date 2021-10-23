Kızılay koordinasyon toplantısı Salihli’de yapıldı

Türk Kızılayı Manisa İl Koordinasyon Toplantısı Salihli’de gerçekleştirildi.

Manisa’daki Türk Kızılay’ın il koordinasyon toplantısı, şube ve temsilciliklerin katılımı ile Salihli’de yapıldı. Salihli Şube Başkanlığının ev sahipliğinde Şube Hizmet binasında gerçekleştirilen, Kızılay’ın birlik ve beraberliğine değinilen toplantıda konuşan Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, insanların en zor zamanlarında yanlarında olduklarını söyledi. Keresteci “Kızılay ailesi olarak bizler ihtiyaç sahiplerine en zor zamanlarında yardım eden kara gün dostları olmak için birlikteyiz" dedi.

Türk Kızılay Genel Merkezinin şubelerde faaliyete geçirdiği segmantasyon projesi çerçevesinde gerçekleşen toplantı öncesi Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ve Salihli Şube Başkanı A. Cüneyt Musal, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamlarında ziyaret etti.

Ziyarette Manisa Şube Başkanı Keresteci tarafından, il ve ilçelerde segmantasyon projesi, yeni oluşum ve yapılabilecek faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

İl Koordinasyon toplantısına Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Salihli Şube Başkanı A. Cüneyt Musal, Şehzadeler Şube Başkanı Akif Özer, Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim, Akhisar Şube Başkanı Cavit Gümüş, Alaşehir Şube Başkanı Arif Günay, Turgutlu Şube Başkanı Mehmet Öztürk, Soma Şube Başkanı Aziz Günal, Gördes Temsilcilik Koordinatörü Sadettin Uslu, Kırkağaç Temsilcilik Koordinatörü Ahmet Akşar, Sarıgöl Temsilcilik Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, Saruhanlı Temsilcilik Koordinatörü Mehmet Çetin katıldı.