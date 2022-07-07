Kırkpınar’ın tozkoparan boyu şampiyonuna memleketinde davullu zurnalı karşılama

Bu yıl 661. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tozkoparan boyunda 196 pehlivan arasından şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan 14 yaşındaki genç Beytullah Sarı, memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde davul ve zurnayla karşılandı. İlçe merkezinde yoğun bir kalabalıkla şehir turu atan genç güreşçi, Kulalı vatandaşlar tarafından da alkışlanarak desteklendi. Genç güreşçi ise, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade etti.

Edirne’de bu yıl 661’incisi düzenlenen ve başpehlivan Cengizhan Şimşek şampiyonluğuyla sonuçlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tozkoparan boyunda 196 güreşçi arasında karşlılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaşan 14 yaşındaki Beytullah Sarı, memleketi Manisa’nın Kula ilçesine geldi. Adına güreştiği Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından memleketine getirilen genç güreşçi, Kula Yağlı Güreşleri Derneği başkanı Mustafa Ali Tezcan, ailesi, arkadaşları, yakınları ve Kulalı vatandaşlar tarafından davul ve zurnayla karşılandı. Kula Yağlı Güreşleri Derneği Koordinatörü Murat Yılmaz tarafından çiçek hediye edilen genç güreşçi, davul, zurna ve yoğun bir kalabalıkla şehir tutu attı. Kulalı vatandaşların alkışlayarak destek verdiği genç güreşçinin ailesi, duygu dolu anlar yaşadı.

Öte yandan Beytullah Sarı, tozkoparan boyundaki şampiyonluğuyla Kırkpınar’da herhangi bir boyda şampiyon olan ilk ve tek Kulalı güreşçi olarak tarihe geçti.

"Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak."

Bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu dile getiren güreşçi Beytullah Sarı, "Tozkoporan boyunda birinci oldum, Allah’ım nasip etti. Aslen Kulalı’yım ama 1 yıldır Denizli adına güreş yapıyorum. Çok güzel bir duygu. Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, daha büyük başarılara imza atmak. İnşallah onları da zamanla başaracağız" ifadelerine yer verdi.

Beytullah’ın başarısı ile gurur duyduklarını ifade eden Pamukkale Belediyesi güreş antrenörü Yusuf Alver, "Bugün sporcumuzun memleketi Kula’ya geldik. Bizde çok gurur duyduk bundan. Kula öyle bir evlat yetiştirmiş ki bize sadece rötuşları yapmak kaldı. Daha yukarılara nasıl çıkarabiliriz onlar üzerinde çalıştık. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu konuda çok yardımcı oldu. Başkan yardımcılarımız da aynı şekilde çok sağ olsunlar bize bu konuda destek çıktılar. Buradan Kula’ya ve Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

8 yaşından beri Beytullah’ın başarıya ulaşması için çalışmalara hiç ara vermediklerini dile getiren Kula Yağlı Güreşleri Derneği Koordinatörü Murat Yılmaz ise, "Öncelikle Kulalı gencimiz Beytullah Sarı’yı tebrik etmek istiyorum. Beytullah 8 yaşından beri bizim yanımızdaydı. Geçen sene tarihi Kurtdere güreşlerinde de birincilik başarısı göstermişti. Tabi bu başarıyı sağlayınca Denizli Pamukkale Belediyesi’ne transferini gerçekleştirdik. Kendisi daha büyük bir başarıya imza attı bu sene. 661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 196 pehlivan arasından birincilikle döndü. Kendisini ve hocalarını tebrik ediyoruz. Pamukkale Belediye Meclis Üyeleri Mehmet ve Ayhan beye de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.