Kırkağaç’ta prestij cadde hızla ilerliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kırkağaç ilçesi Atatürk Caddesi’nde başlattığı prestij cadde projesinin yapım çalışmaları hızla ilerliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırkağaç ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki prestij cadde çalışmalarını inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ilçelere kazandırdığı prestij cadde projeleri ile vatandaşların yeni yaşam alanları kazandığını belirten Topkaya, “Proje kapsamında Saat Kulesinden başlayıp, Eğitim Alay Komutanlığı’na kadar olan güzergahı, yenileyeceğiz. Burada bazalt agregalı taşlar kullanacağız. Atatürk Caddesi’nde eş zamanlı olarak parke taşı döşemeleri, kaldırım düzenlemeleri ve dekoratif aydınlatma elemanlarının montajına devam ediyoruz. Çalışmamız bittiğinde Kırkağaç ilçemiz geceleri ışıl ışıl modern bir cadde kazanmış olacak” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kırkağaç ilçesinde 53 Sokak’ta da prestij cadde çalışması yapacağını aktaran Topkaya, “Saat Kulesinden, Kavun Heykeline kadar olan 53 Sokak da yine prestij caddesi olacak. Şu an MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu altyapı çalışmaları yapılıyor. İçme suyu hatlarının yenilenmesinin ardından orada da üstyapı düzenlemelerine başlayacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.