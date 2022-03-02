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Kırkağaç’ta otomatik kuzu yemlik dağıtım töreni yapıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen törenle 60 çiftçiye otomatik kuzu yemlik dağıtıldı.

MANİSA 02.03.2022, 11:49
Kırkağaç’ta otomatik kuzu yemlik dağıtım töreni yapıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen törenle 60 çiftçiye otomatik kuzu yemlik dağıtıldı.

Kırkağaç Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen törenle 60 çiftçiye otomatik kuzu yemliği dağıtıldı. Törene, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Fahri Dinçerkonu sorumlusu teknik personeller ile küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, projenin amacının, kuzularda erken gelişim sağlamak, karkas miktarını ve kalitesini artırmak, yem zayiatını en aza indirmek olduğunu söyledi.

Dağıtım töreninin ardından yüksek basınçlı koyun yıkama ve ilaçlama makinası ile iki adet toprak altı gübreleme makinasının Kırkağaç Ziraat Odası’na teslimi gerçekleştirildi.

Dağıtım töreni sonrası bir açıklama yapan Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan ise,, “İlçemiz Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2021 yılı içerisinde 17 adet proje ile toplamda 1 milyon 131 bin 325 TL bütçeli ve 203 bin 456 TL üretici katkısı ile tarım ve hayvancılığa katkıda bulunulmuştur. Söz konusu projelerimizin 5 tanesi yüzde yüz hibeli, 1 tanesi yüzde 85 hibeli, 9 tanesi yüzde 75 hibeli ve 1 tanesi yüzde 50 hibeli olarak uygulanmıştır. Bu projelerde bizlere Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa Valiliği, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi katkı sunmuşlardır. Bugün ’Küçükbaşlarda Verimliliği Arttırma Projesi’ kapsamında bölgemiz hayvancılığının geleceğinde en önemli geçim kaynağı olan kuzu ve oğlak yetiştirmede doğru besleme için gerekli otomatik yemliklerin aktif hayvancılık yapan 60 kişiye dağıtımı yapılacaktır. Otomatik Yemlikler ile yem israfının önüne geçilmesi ve doğru besleme sistemi ile daha karlı bir hayvancılık modeli hedeflenmektedir. Birim hayvan başına düşen verim ve hayvansal ürünlerde kalite artışı öngörülmekte olup proje sonrasında ilçemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişecek ve hayvancılığın kırsal alandaki sürdürülebilirliğine katkı sağlanmış olacaktır. Geleceğimiz hayvancılığı bölgemizde küçükbaş hayvancılıktan geçmekte olup mutlaka küçükbaş hayvan sayımızı artırmamız gerekmektedir. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür eder, amacımızın tarıma ve çiftçimize hizmet etmek olduğunu belirtir, değerli yetiştiricilerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Kırkağaç’ta dağıtımı yapılan 60 otomatik kuzu yemliğiyle birlikte Akhisar, Salihli ve Kula ilçelerindeki toplam 240 yetiştiriciye otomatik kuzu yemlik dağıtımı gerçekleştirilmiş oldu.

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