Kırkağaç’ta muhtarlar yemekte buluştu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir yemek programı düzenledi.

İlçe merkezinde ve uzak mahallelerde görev yapan tüm muhtarların katıldığı yemek programına Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör ile muhtarlar katıldı.

Yenilen yemeğin ardından bir konuşma yapan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, “Devletimizin vatandaşına en hızlı şekilde ulaşmasında önemli görev üstlenen ve mahalle sakinleri için özveriyle çalışan muhtarlarımız her türlü takdiri ve şükran duygularımızı hak etmektedir. Bugün bizler de, beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hem milleti hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın ’19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum” dedi.

Programın sonunda Kaymakam Büyükköse ve Belediye Başkanı Gedüz, muhtarlara çeşitli hediyeler vererek Muhtarlar Günü’nü kutladı.