Kırkağaç’ta duyarlı öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören hayvansever gönüllü öğrenciler, kendi harçlıklarıyla almış oldukları mamaları mahalle mahalle gezerek, sokak hayvanlarına dağıttı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde lise öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören hayvansever gönüllü öğrenciler, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmeni Nazlı Şahin, Muhasebe Finansman Alanı öğretmeni Makbule Yamaç, Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmeni Esra Oranlı ve Çocuk Gelişimi Eğitimi Alanı öğretmeni Huriye Yüksek Ata öncülüğünde kendi harçlıklarını biriktirerek mama ve kap aldı. Kırkağaç’ta Küçük Çam, Mezarlık ve ara sokakların tamamında ki hayvanları besleyen duyarlı gençler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi Sinem Sanlı’dan da sordukları sorularla sokak hayvanları hakkında bilgi aldılar.