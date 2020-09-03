Kırkağaç’ta çerezlik ayçiçeğine ilgi artıyor

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ’Kırkağaç Kavunu’na alternatif olarak üretilen ve yine ilçeye özgü bir ürün olan ayçiçeğinde hasat sürüyor.

Hasat çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kırkağaç ilçesine gelen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, konu uzmanı teknik personel ve üreticilerle birlikte ayçiçeği hasadı gerçekleştirdi. 2019 yılı TÜİK verilerine göre ülke genelinde 6 milyon 759 bin 834 dekar alanda 1 milyon 950 bin ton yağlık ayçiçeği ve 766 bin 484 dekar alanda 150 bin ton çerezlik ayçiçeği üretimi gerçekleştirildiğini belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “2020 yılı ÇKS verilerine göre Demirci, Kırkağaç, Kula, Saruhanlı ve Soma olmak üzere 5 ilçemizde 303 çiftçimiz tarafından 6 bin 110 dekar alanda ayçiçeği üretimi yapılmaktadır.

Kırkağaç ilçemizde ayçiçeği ekilişi, toprak yapısına ve bölgeye göre değişmekle birlikte Nisan ayının son haftası ile 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmektedir. İlimiz genelinde hasat çalışmaları ise Ağustos ayı içinde başlamaktadır. Genelde çerezlik ve yağlık olarak üretim yapılmaktadır. Dekara verim, kuru şartlarda 250-300 kg arasında iken, sulu şartlarda 300 kg ile 500 kg arasında değişmektedir. Üretimde genelde yerli çeşitler kullanılmakta olup, son yıllarda piyasada çin çeşitleri olarak tabir edilen 365 çeşidi de yetiştirilmektedir. Üretilen çerezlik ayçiçeği ve yağlık ayçiçeği iç pazarlarda değerlendirilmektedir” dedi.

Hasat sonrası Kırkağaç’ta bulunan özel bir ayçiçeği işletmesine giden İl Müdürü Metin Öztürk, burada işletmeyi gezerek yetkililerden üretim hakkında bilgiler aldı.