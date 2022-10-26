Kırkağaç’ta 55 günde 550 aile ziyaret edildi

Kırkağaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından ’Ulusal Hane Ziyareti Programı’ dahilinde ilçede 1 Eylül-25 Ekim tarihi arasında 550 haneye ziyaret gerçekleştirildiği açıklandı.

Kırkağaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından ’Ulusal Hane Ziyareti Programı’ dahilinde ziyaret edilen vatandaşların sorun ve talepleri belirlenerek çözüme kavuşturulurken, sorunların çözülmesi ve taleplerin gerçekleştirilmesi noktasında çalışmalar üretiliyor.

Kırkağaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuncay Açıkgöz öncülüğünde düzenlenen ziyaretlerde birçok ailenin yüzü güldü. 55 günde tam 550 aile ziyaret edilirken, vakıf personeli sıkıntısı olan ailelerin taleplerini not ederek anında çözüm üretti.

Ziyaretler hakkında İHA muhabirine bir açıklama yapan Kırkağaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuncay Açıkgöz, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle hazırlanan ve tüm Türkiye genelinde uygulanan bir proje olan ’Ulusal Hane Ziyaret Programı’nda 55 gün içinde 550 aileyi ziyaret ettik. Vakıflarda kayıtlı olup yardım alan kişileri evlerinde ziyaret ederek bakanlığımızın yardımlarını tanıtan broşür ve Cumhurbaşkanımızın mektubunu kendilerine veriyoruz. Hane ziyaret formu doldurup vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz.” dedi.

Açıkgöz, ziyaretlere devam edeceklerini belirtti.