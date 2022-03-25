Kırkağaç’ta 176 fidan toprakla buluştu

21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Kırkağaç’ın Bakır Mahallesi Atatürk Hilmi Bakırlı İlkokulu ve Ortaokulu ile Kırkağaç Orman İşletme Şefliği tarafından Bakır Mahallesi Tepecik Mevkiinde 176 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikme etkinliğine Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Orman İşletme Şefliği ekipleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikme etkinliğine vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, “Bu güzel etkinliği düzenleyen Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürümüzü, Kırkağaç Orman İşletme Şefliğimizi, öğretmenlerimizi, Bakır Mahalle Muhtarımızı ve fidanları toprakla buluşturan sevgili öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Tebrik ediyorum” dedi.