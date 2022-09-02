Kırkağaçlı üreticilere zeytin kasası desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, zeytin üretiminde kasa kullanımının yaygınlaştırılması projesinde Kırkağaç ilçesinde üreticilere zeytin kasalarını düzenlenen törenle teslim etti. Törende konuşan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Bu kadar hizmetten sonra içimden şunu söylemek geçti. Artık Cengiz Başkanımın lakabı, ‘Çiftçi Dostu Başkan, Tarım Dostu Başkan, toprak sevdalısı, çiftçi sevdalısı bir Başkan’ diyorum, teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerine 72 bin kasa desteği programında Kırkağaç ilçesinde 480 adet üreticiye 4 bin 800 adet zeytin kasasını düzenlenen törenle dağıttı. MASKİ Genel Müdürlüğü Kırkağaç Şantiyesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kırkağaç Tarım Orman Müdürü Cihan Doğan, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Müdürü Fahri Dinçer, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Özarı, “Cengiz Başkan, çiftçi sevdalısı bir başkan”

Zeytin kasası dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Böyle bir programda sizlerle bir arada olmak bana çok güzel duygular yaşattı. Büyükşehir Belediyesini çiftçilerimizin yanında görmek hizmetlerin çiftçilerimize aktarıldığını görmek çok güzel bir duygu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e selamlarımı ileterek konuşmama başlamak istiyorum. Büyükşehir Belediyemizin Manisa il genelinde üreticilerimize yönelik yapmış olduğu desteklerin bazılarını sıralamak istiyorum. Demirci ilçesinde birkaç yerde 20 ton kapasiteli ilaç makinesi doldurma deposu konulmuş, çiftçilerimiz buradan ilaç makinelerini dolduruyorlar. Akhisar Beyoba Mahallesinde 1746 dekar sulama alanına sahip sulama tesisinde ekonomik ömrünü dolduran 7 adet filtre sistemi ve 8 adet kumanda panosu ve 2 adet sayaç panosu yenilenmiş. Şehzadeler ilçesinde yine 3 adet sulama deposu yine ilaç makinelerinin dolumu için yapılmış. Alaşehir ilçemizde sulama kooperatifleri için 4 adet sondaj kuyusu açılmış, farklı ilçelerde 1600 dönümlük arazinin kapalı sistemle sulanması amacıyla yüklenici firmalarla sözleşmesi imzalanmış. Daha fazlası var ama bunlar kısaca benim seçtiklerim. Bir Ziraat Odası Başkanı olarak içimden şunu söylemek geçti, Cengiz Başkanıma bu kadar hizmetten sonra diyorum ki, artık Cengiz Başkanımın lakabı ‘Çiftçi Dostu Başkan, Tarım Dostu Başkan, toprak sevdalısı, çiftçi sevdalısı bir Başkan’. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri sayarken mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Tabi Kırkağaç olarak biz hangi hizmetleri aldık. Ziraat Odası Başkanlığı olarak Büyükşehir’den rampa istedik. Çiftçilerimiz 35 kilometre ileride, Kınık’a salçalık domates götürüyorlardı. Trafik ve can güvenliği açısından zor oluyordu, hem de meşakkatli bir işti. Şimdi Kırkağaç’ımızda kendi ayağımızda o zamanın bedeliyle 135 bin lira maliyetli bir ürün sarma boşaltma rampası yapıldı. Artı Alay’ın altında 5 bin dekarlık sulanamayan zeytinlik alanlarımız var. Oraya bir sulama projesi istedik. Sağ olsunlar talebimiz işleme alındı, fizibiliteleri yapıldı, çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir’in gündeminde. Sera istedik, 40 tane sera verildi, Ziraat Odamızın yöresel ürünleri var. Onları Gıda Bankası’nda dağıtımının yapılmasını rica ettik. Çeşitli mahallelerimizde yetişen nohut ve fasulyelerimizi alan Büyükşehir, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Gıda Bankasında o ürünlerimizi dağıttı. HİS’ler yapıldı. Tekrar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanımız Yılmaz Usta’ya ve ilgililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hayırlı olsun dileklerini iletti

Kırkağaç Tarım Orman Müdürü Cihan Doğan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticilerimize destek verme noktasında elinden geleni yapıyor. Manisa genelinde üreticilerimize 72 bin adet zeytin kasası dağıtımı yapılacak. Bize de 480 üreticimize 4800 kasa verilecek. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, özellikle de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

Usta, “Üreticilerimize desteğimizi sürdürüyoruz”

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün sizlere selamlarını iletiyorum. Bugün sizlerle Büyükşehir Belediyemizin zeytin üreticilerine 72 bin adet kasa desteği için bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizim buradaki tek amacımız, kasa desteğinde bulunmak değil. Üreticilere 10 adet kasa verip, bir şeyleri çözdüğümüzü düşünmüyoruz. Asıl amacımız vurgulamak istediğimiz nokta, zeytin hasadında kasa kullanımını yaygınlaştırmak. Çuvalda bulunan ürünün kızışması ve bozulmasının önüne geçmek ve bu konudaki farkındalığı arttırmak istiyoruz. Bu amaçla da küçük üreticilerimize 20 dönümün altında zeytinliği bulunan, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan üreticilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Manisa’da yüzünüzü döndüğünüzde bir tarafınızda üzüm görürsünüz, bir tarafınızda zeytin. Biz de üzüm üreticilerimize yaptığımız desteklerden sonra zeytin üreticilerimize de böyle bir destekte bulunmak istedik. Kasa dağıtımlarını bitirdikten sonra sulama kooperatiflerine yönelik boru desteğinde bulunacağız. 9 milyon liranın üzerinde bir yatırım bu. Etütleri yapılmış, projesi yapılmış 6 adet sulama havuzu için ihale hazırlıklarımız başladı. Diğer ilçelerde 6 adet sondajın ihalesini yapıyoruz. Sulama sezonuna yetiştireceğiz. Bütçe ve plan dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gölet yapımlarımız ve temizliklerimiz devam edecek. Büyükşehir Belediyemizin bu sene kırsala desteği 70 milyon lira. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa önemli bir tarım şehri. Üretimin devamlılığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başkanımızın da talimatı bu yönde. Üretmezsek olmaz. Pandemi ve Rusya Ukrayna savaşı üretmek zorunda olduğumuzu herkese bir kez daha gösterdi” diye konuştu. Konuşmaların ardından üreticilere zeytin kasaları teslim edildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program son buldu.