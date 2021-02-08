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Kırkağaçlı Muhtarlar atıksu arıtma tesisine hayran kaldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç’ta görev yapan mahalle muhtarlarını ilçede hizmet veren atıksu arıtma tesisi hakkında bilgilendirdi. Çevre dostu tesise hayran kalan mahalle muhtarları tesisin başarılı bir şekilde işletilmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

MANİSA 08.02.2021, 15:14
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Kırkağaçlı Muhtarlar atıksu arıtma tesisine hayran kaldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç’ta görev yapan mahalle muhtarlarını ilçede hizmet veren atıksu arıtma tesisi hakkında bilgilendirdi. Çevre dostu tesise hayran kalan mahalle muhtarları tesisin başarılı bir şekilde işletilmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisinde ilçeye bağlı mahalle muhtarlarını ağırladı. Ziyarette, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Büyükşehir Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Müdürü Tahsin Arslan ve MASKİ Şefi Fahri Dinçer de hazır bulundu. Tesiste mahalle muhtarlarına atıksuyun dönüşüm süreci anlatıldı. Mahalle muhtarları Bakırçay Havzasını koruyan tesise hayran kaldı ve kendilerine böylesi bir tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Çevik ise amaçlarının atıksuyun dönüşüm sürecini göstermek olduğunu ifade etti. İdare olarak vatandaşa sadece içme suyu temin etmediklerini belirten Çevik, evsel nitelikli atıksuları arıtarak bereketli havzaları koruma altına aldıklarının altını çizdi.

Mahalle muhtarları atıksuyun dönüşüm sürecinin önemini tesisi gezdikten sonra anladıklarını ifade ederek, açıklamalarda bulundu. Yağmurlu Mahalle Muhtarı Osman Zeybek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e bu tesisi Kırkağaç’ımıza kazandırdığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Cengiz Başkanımız her şeye rağmen köylerimizde, mahallelerimizde, ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına büyük oranda son verdi. Yolumuzun sati kaplamasını yaptı. Bizi konforlu yollara kavuşturdu. Kendisini canı gönülden tebrik ediyoruz. Mahallemizden geçen ve 70 yıldır kepçe, çapa vurulmamış noktada 2 buçuk kilometrelik dere ıslah çalışması yapıldı. Geçtiğimiz günlerde bir afat oldu. Yapılan çalışma ile bundan cüzi bir zararla kurtulduk. Daha iyi çalışmaların olacağına inanıyorum." derken, Sarıağa Muhtarı Yusuf Özkan, "Büyükşehir’in köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde çok güzel çalışmaları var. Ben merkez mahalle muhtarıyım. Başkanımız prestij cadde çalışması sözü vermişti. Allah razı olsun çalışmalara başladılar. Arıtma tesisine gelince, gerçekten çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. Gelenbe Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar, "Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Yaptıkları bu tesisten, Gelenbe’deki tesisin çalıştırılmasından memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ bize bir telefon kadar yakın." diye konuşurken, Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat, "Büyükşehir olduktan sonra Cengiz Başkanımız bizi her konuda destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Başkanım mahallemize 8 kilometre sıcak asfalt yaptı. Mahallemize düğün salonu kazandırdı. Her talebimiz Cengiz Başkan tarafından karşılandı. Ayrıca, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanlarımız bizi hiç geri çevirmedi, her zaman tüm muhtar arkadaşlarımızı dinlediler. Cengiz Başkanıma ve ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. İlyaslar Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, "Bize Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisini gezdirdiler. Şahane bir tesis. Benim mahalleme yapılacak olan atıksu arıtma tesisi projesi de var. Nasip olursa ona da bu yıl içerisinde başlanacak. Büyükşehir Belediyemiz piknik alanımızın olduğu yola 3 kilometre asfalt attı. Bu projeler ve çalışmalar için başta Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gece gündüz fark etmiyor. Ne zaman arasak sorunlarımızı çözmek için bizlere yardımcı oluyorlar." derken, Yeni Mahalle Muhtarı Ergün Beytorun, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Tesisi gezdik. Kırkağaçımıza böylesi bir tesisi kazandırdığı için teşekkür ederim." diye konuştu. Bostancı Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı, "Öncelikle Cengiz Başkanıma sonsuz selamlarımı gönderiyorum. Mahallemizin alt ve üstyapısı yenilendi. Yollarımız düzeltildi. Cengiz Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz. Tesis ise çok modern ve Avrupa standartlarında. İlk kez gördüm, çok memnun oldum." diyerek memnuniyetini ifade ederken Çobanlar Mahalle Muhtarı Bahtiyar Tosun da şunları söyledi: "Yapılan tesis çok güzel. Keşke görmeseydik. Şimdi bizde istiyoruz böyle bir tesis. Merkeze çok uzak bir mahalle olmamıza rağmen hizmetler çok çabuk geliyor. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanındayız."
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