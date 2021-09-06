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Kırkağaç’ın prestij caddeleri peyzajıyla da etkileyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Kırkağaç ilçesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca prestij cadde düzenlemesi kapsamında çalışmaları süren Atatürk Caddesi, 56 Sokak ve 53 Sokak’ta incelemelerde bulundu. Düzenleme çalışmalarının hemen akabinde peyzaj çalışmalarına başlayacaklarını belirten Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonuyla Kırkağaç’ın prestij caddelerinin peyzajıyla da modern bir görünüm oluşturacağını söyledi.

MANİSA 06.09.2021, 15:14
Kırkağaç’ın prestij caddeleri peyzajıyla da etkileyecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Kırkağaç ilçesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca prestij cadde düzenlemesi kapsamında çalışmaları süren Atatürk Caddesi, 56 Sokak ve 53 Sokak’ta incelemelerde bulundu. Düzenleme çalışmalarının hemen akabinde peyzaj çalışmalarına başlayacaklarını belirten Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonuyla Kırkağaç’ın prestij caddelerinin peyzajıyla da modern bir görünüm oluşturacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç ilçesinde başlatılan 53 Sokak ve 56 Sokak prestij cadde düzenleme çalışmaları hızla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da, çalışmaların devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Göktaş’a inceleme ziyaretinde Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve Yeni Mahalle Muhtarı Ergün Beytorun da eşlik etti. İncelemeler sırasında vatandaşların taleplerini de dinleyen Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, peyzaj projesi çizilirken, vatandaşların beklentilerinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Çalışmalar tamamlanacak peyzaj başlayacak

Kuyucak Mahalle Muhtarı Ramazan Bacı ve Sakarlı Mahalle Muhtarı Feytullah Kale ile de görüşmeler gerçekleştiren Daire Başkanı Hakan Göktaş, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından prestij cadde çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının hemen akabinde Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonuyla güzel Kırkağaç’ımıza yakışır bir peyzaj projesi tasarlıyoruz. 53 ve 56 Sokak prestij caddeleri, peyzajıyla da büyüleyecek” dedi.

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