Kırkağaç’a yeni ve modern düğün salonu

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki çalışmalarını sürdürürken, diğer bir yandan da mahallelerdeki ihtiyaçların karşılanması için yatırımlarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Kocaiskan Mahallesi’ne modern bir düğün salonu kazandırmak için çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yapmış olduğu yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yaşanılan Pandemi süreci kapsamında da ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Kocaiskan Mahallesi’nde modern düğün salonu yapım çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, düğün salonu projesini yerinde inceleyerek detaylarını son kez gözden geçirdi. Projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Ali Öztozlu, proje hakkında bilgi aldı.

“Önceden düğünlerimizi açık havada meydanlarda yapıyorduk”

Yapılan inceleme sırasında hazır bulunan Kocaiskan Mahalle Muhtarı Celal Yıldız, mahallerinde yaklaşık 200 hanenin bulunduğunu belirterek, düğün salonunun yapılmasının kendileri için çok iyi olacağını söyledi. Yıldız, “Yaklaşık 750 civarı nüfusumuz var. Şehir dışından da gelip gidenler var. Şehir dışındakilerin birçoğu da düğünlerini burada yapıyor. Daha önce açık alanda, meydanda yapıyorduk düğünlerimizi. Düğün salonu yapılması buraya çok iyi olacak” diye konuştu.

“Önceden sokaklardan çamur akıyordu”

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sonsuz teşekkürlerini ilettiğini belirterek, projenin büyük ve çevreye örnek bir proje olacağını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya’ya da teşekkürlerini ileten Kıykaç, “Vatandaşlarımızın da ilgisi büyük. Projeyi gördük, büyük ve süper bir proje olmuş, yerinde bir yatırım olmuş. Şimdi yatırımlara düğün salonu gözüyle bakmamak lazım. Ben buraya gediğimde sokaklarından çamur akıyordu. Allah razı olsun Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile yaklaşık 65 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Bence çok büyük yatırımlar. İnşallah bu şekilde devam eder. Mahallelerin hayatında göremeyeceği yatırımları ve değişiklikleri Manisa Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Teşekkürlerini iletti

Milliyetçi Hareketi Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırımlardan gayet memnun olduğunu ifade ederek, “Kırkağaç ve Kocaiskan Mahallesi’nde bu yatırım bir iki yıl önce başladı. Çevre betonu ve su basmanı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz. Programına aldı, tekrar yapıyor. Teşkilatım ve Kırkağaç olarak aynı zamanda Kocaiskan Mahallesi olarak yatırımdan dolayı gayet memnunuz, Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.