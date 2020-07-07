Kırkağaç’a yapılacak yatırımları görüştüler
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI ALİ ÖZTOZLU, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KIRKAĞAÇ'TA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ PROJELER İLE İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE KIRKAĞAÇ'A ZİYARETTE BULUNDU. GENEL SEKRETER YARDIMCISI ALİ ÖZTOZLU, KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR İSMAİL GEDÜZ'Ü DE ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE, İLÇEDE YAPILMASI PLANLANAN PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesinin Kırkağaç’ta gerçekleştireceği projeler ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Kırkağaç’a ziyarette bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’ü de ziyaret etti. Ziyarette, ilçede yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyacağı projeleri üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kırkağaç’ta da çalışmalar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek ile birlikte Kırkağaç’a ziyarette bulundu. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü’nü giden Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ve ilçede görevli personeller ile bir araya geldi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daha sonra Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’e de ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde ilçede gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliğini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal’dan bilgiler aldı.
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