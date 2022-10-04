Kırkağaç yeni bir okula daha kavuşuyor

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde geçen yıl yıkımı gerçekleştirilen ve bu yıl aynı alanda yapımına başlanan İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Orta Okulu yeni binasının 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ve AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, yapımı devam eden İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Orta Okulu inşaatını yerinde inceledi. Kırkağaç Kaymakamı Büyükköse yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Adem Yalçınkaya “16 derslik okulumuz içerisinde 2 laboratuvar, kütüphane, bilişim teknoloji sınıfı, konferans salonu, zemin, iki kat bina ve basketbol sahası bulunmakta. İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Orta Okulu yeni binası 2023 Ağustos’ta teslim edilecek ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında hizmete açılacak” dedi.