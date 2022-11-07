Kırkağaç İYİ Parti’de Levent Komşu güven tazeledi

İYİ Parti Kırkağaç 2. Olağan Kongresinde seçime tek listeyle giren mevcut Başkan Levent Komşu güven tazeledi.

Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Manisa İl Başkan Yardımcıları Erkan Dumlu, Tunç Özsoy, Filiz Tuğçe Ayrancı ve Turgay Soyak, geçtiğimiz dönem İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Sıktaşlı, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Kürşat Mithat Özkan, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, İYİ Parti Manisa Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Enöz, Alaşehir eski Belediye Başkanı Gürkan Karaçoban, İYİ Parti İl Kurucu Başkan Yardımcısı Yıldırım Şekercioğlu, İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı İlhan Türk, İYİ Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatoş Sencel, önceki dönem Milletvekili Adayı Volkan Bozdağ, eski Tarım Kredi genel Müdürü Ahmet Çayırlı, Yunusemre Meclis Üyesi Mehmet İnan ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi. Ardından faaliyet raporlarının okunması gerçekleşti. Kongre, İYİ Parti İlçe Başkanı Levent Komşu ve İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz’ın konuşmalarıyla devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen İYİ Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Levent Komşu, “Herkesi kucaklayacağız. Bir olacağız, birlik olacağız. İnsanlar evine, süt, peynir kömür alamaz oldu. 1 ay çalışan asgari ücretliye verilen para 1 ton kömür bedeli. Bu adam çocuğuna para vermesin mi, elektrik kullanmasın mı yani başka bir harcaması olmayacak mı? İnsanları maalesef yoksulluğa mahkûm ettiler. Yazıklar olsun. Genel Başkanımın şu sözü çok hoşuma gidiyor. Ezan-ı Muhammediyle, şanlı Türk bayrağıyla, İstiklal Marşıyla ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile problemi olmayan herkesi partimize davet ediyorum. Kongremize katılan herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

Komşu’nun ardından İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz söz aldı. Eryılmaz, “Bu parti Genel Başkanımız ve arkadaşlarının emekleriyle kuruldu. Şimdi hep beraber büyümeye, ilerlemeye devam ediyoruz. İYİ Parti’den içeriye giren herkes artık İYİ Partilidir. Milletin sorunları için kenetlenmek zorundadır. İktidara, el ele yürümek için kol kola yürümek zorundadır. Zorlu yollar geçiliyor, İYİ’ler iktidara geliyor. Hiç kimse merak etmesin. Milletin umudu Genel Başkanımız Meral Akşener’in önderliğinde liyakate, adalete, huzura ve berekete çok az kaldı. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Seçime tek liste ile giren mevcut başkan Levent Komşu 61 üyenin oyunu alarak bir kez daha İYİ Parti Kırkağaç İlçe Başkanı seçildi.

Komşu’nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Hatice Akgün, Mustafa Ası, Nurullah Avcı, Hasan Bal, Fatma Basan, Aleatdin Çalkın, İsmail Dal, Mahmut Dinçer, İbrahim Erdem, Pervin Handırlı, İnan Karabaşak, Süleyman Özcan, Engin Özçetin, Mustafa Özdemir, Aynur Özcan, Necdet Özkan, Ümit Saçu, Mustafa Salgın, Ramazan Şahin, Vedat Terdi, Zeliha Toprak, Tacettin Vardı."