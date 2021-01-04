Son Dakika
Kırkağaç İlçe Jandarma’dan çevrimiçi eğitim
Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Gelenbe Şaireşref İlkokulu öğrencilerine çevrimiçi trafik eğitimi verildi.
MANİSA 04.01.2021, 10:52
3
Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Gelenbe Şaireşref İlkokulu öğrencilerine çevrimiçi trafik eğitimi verildi.Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri korona virüs salgını dolayısıyla okulların kapanması sonrası trafik eğitimlerine çevrimiçi olarak evam ediyor. Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nezir Yücel tarafından çevrimiçi olarak EBA üzerinden video konferans verilen eğitimlerde Gelenbe Şair Eşref İlkokulu öğrencilerine trafik kurallarına uyma bilinci, trafik işaretleri, güvenli yaya davranışları, emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servis araçları ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, güvenli bisiklet kullanımı, trafik ve çevre konuları anlatıldı. Öte yandan eğitimlerde trafik kazalarının yüzde 10’nunun yaya hataları sonucu meydana geldiği ve kuralların sadece araç sürücüleri için konulmadığı anlatılarak kurallara uymanın önemi vurgulandı.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|15
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü