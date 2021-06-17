Kırkağaç da prestij caddesine kavuşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelere prestij cadde kazandırmaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kırkağaç ilçesinde de devam eden prestij cadde çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçelerde devam eden prestij cadde çalışmalarını yerinde incelemeye ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi almaya devam ediyor. Ali Öztozlu, Kırkağaç ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından devam eden prestij cadde çalışmalarını yerinde inceledi. Öztozlu’ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve ilgili mahalle muhtarları eşlik etti.

“Kırkağaç ilçesine 2 prestij cadde kazandıracağız”

Kırkağaç ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki prestij cadde çalışmasında aynı zamanda aydınlatma çalışmalarının da devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Yaklaşık 2 ay önce çalışmalarımıza başlamıştık. Şimdi, yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Buradaki çalışmamız bitince diğer noktamız olan 53. Sokakta prestij cadde çalışmalarına hız kazandırmış olacağız. Burada çalışmaların yüzde 80’i tamamlandı. Aydınlatma direklerinin montajı yapılıyor. Kaldırımlar ve yollar bitti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile prestij cadde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. 53. Sokaktaki çalışmamızın tamamlanmasının ardından Kırkağaç ilçesine 2 prestij caddeyi kazandırmış olacağız” dedi.

“Çalışmalardan herkes memnun”

Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, “Prestij caddesi için başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve büyükşehir çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir’in çalışmalarından burada herkes memnun. Bundan dolayı da Cengiz Ergün başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu.

“Kırkağaç’ta güzel şeyler oluyor”

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ise Kırkağaç’ta prestij cadde çalışmalarının, yapılan törenle başladığını hatırlatarak, “Bugün de tamamlanan kısımları gezip inceliyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın güzel yorumlarını aldık. Teşekkürlerini ilettiler. Allah razı olsun, yatırımlar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yatırımlar var, kapalı halı saha ve itfaiye binası gibi onları da inceleyeceğiz. MASKİ’nin de çalışmaları devam ediyor. Bu güzel yatırımdan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kırkağaç’ta güzel şeyler oluyor. Vatandaşlar memnun, mahallelerimiz memnun. Tepkiler güzel” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar memnuniyetlerini iletti

Şair Eşref Mahalle Muhtarı Mehmet Avcı, yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade ederken, teşekkürlerini iletti. Zorağa Mahalle Muhtarı Hüsnü Çırak ise, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Bir diğer mahalle muhtarı Tevfikiye Mahalle Muhtarı Mesut Ergüven, yapılan yatırımların ve çalışmaların tüm hızıyla devam etmesi temennisi ile Başkan Ergün ve ekibine teşekkürlerini iletti. Prestij caddenin bulunduğu mahallenin de muhtarı olduğu belirten Yenimahalle Muhtarı Ergün Beytorun ise, “Gayet güzel, mükemmel bir şekilde caddemiz tamamlanmak üzere. Emeği geçen herkesten, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun, teşekkür ederiz” diye konuştu.