Kırkağaç Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası ek protokol imzaladı

Kırkağaç Belediyesi Kitaş A.Ş. ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri atılan imzalarla tamamlandı. Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın önüne geçilmiş oldu.

Kırkağaç Belediyesi işyeri Kitaş A.Ş. ile Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi arasında ek protokol imzalandı. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’ün makamında gerçekleşen imza töreninde Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat ve sendika yetkilileri katıldı.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat yaptığı açıklamada, ”Kırkağaç Belediyesi Kitaş A.Ş. ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri neticesinde mevcut yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın önüne geçtik. Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli Belediye Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz’e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ise şunları söyledi: “Yükümüzün çoğunu kaldıran arkadaşlarıma sendika başkanımız ile masaya oturarak imzalamış olduğumuz ek protokol ile ödemelerinde artış sağladık. Hayırlısı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.”

İmza töreni hediye takdimi ile sona erdi.