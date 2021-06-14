Kırkağaç Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kırkağaç Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Kırkağaç Belediyesi ile yetkili sendika Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri neticesinde 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Kırkağaç Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçiler için yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması üzerine Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Kırkağaç Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında imzalan toplu iş sözleşmesi imza törenine Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ve iş yeri temsilcisi Ayhan Yalçın katıldı.

Kırkağaç Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 2 yıllık protokolü imzalarken, “İşçimizin her zaman yanındayız“ diye konuştu.

Başkan Yaşar İsmail Gedüz, “Emekçi kardeşlerimize, yükümüzün çoğunu kaldıran arkadaşlarıma sendika başkanımız ile masaya oturarak ödemelerinde artış sağladık. Hayırlısı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Dualarınızla, emeklerinizle arkamda olduğunuzu hissediyorum. Durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ise, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde iki yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardık. İşçimizi enflasyona ezdirmedik. Sözleşmemizde hem çalışanlarımızın hem de belediyemizin bütçesini gözeterek toplu iş sözleşmesi imzaladık. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplu İş Sözleşmemiz işçimize, sendikamıza ve Belediyemize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından kadrolu işçileri kapsayan ve 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil tarafından imzalandı.