Kıbrıs Gazisine son görev

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Cemil Hasta (68) düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cemil Hasta Yunus Emre Camii’nde kılınan ikindi namazından sonra, Yeni Mezarlıkta bulunan Gaziler Mezarlığına defnedildi. Yunus Emre Camiinde kılınan cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç ve sevenleri katıldı.

Askeri törenle toprağa verilen ve Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası gazi Cemil Hasta yaklaşık bir yıldır kolon kanser nedeniyle tedavi görüyordu.