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Kepenekli ile Taşdibi arasındaki ara bağlantı yolu asfaltlanıyor

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kepenekli ile Taşdibi mahallesi arasında arazi yolu olarak da kullanılan 4 buçuk kilometrelik ara bağlantı yoluna asfalt atmaya başladıklarını bildirdi.

MANİSA 12.10.2021, 11:47
Kepenekli ile Taşdibi arasındaki ara bağlantı yolu asfaltlanıyor

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kepenekli ile Taşdibi mahallesi arasında arazi yolu olarak da kullanılan 4 buçuk kilometrelik ara bağlantı yoluna asfalt atmaya başladıklarını bildirdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kepenekli ile Taşdibi mahallesi ara bağlantı yolunda devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kepenekli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bilgin, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Bilgin, asfalt çalışmalarının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulunarak "Kepenekli ile Taşdibi mahallemizi bir birine bağlayan 4 buçuk kilometrelik arazi yolunun geçen yol dolgusunu yapmıştık. Şimdi de sathi kaplama çalışmalarına başladık. Önümüzdeki yıl, Kepenekli’de yapılacak olan alt yapı çalışmalarından dolayı bu yol, mahalle içinden geçen mevcut yola alternatif olarak kullanılacak. Bir bakıma vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısı çekmemesi için önlem almış olduk. Aynı zamanda Taşdibi’nden Saruhanlı’ya olan mesafede kısalmış olacak. Hayata geçirdiğimiz çalışmanın bu bölgede mahallelerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Çulha ise yapılan yol çalışmasından dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür ederek, asfalt atılan yolun, mahallede yapılacak alt yapı çalışmalarından dolayı meydana gelecek ulaşım sıkıntısına çare olacağını kaydetti.

Başkan Bilgin’e, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Mustafa Arguz ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Emrullah Sönme ve Ender Esen de eşlik etti.

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